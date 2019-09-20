突然降呢變師兄！軒仔咀完關智斌即發燒

歌星張敬軒在尖沙咀出席新手機活動。近日身體不適發燒的他聲音沙啞，說話有聲冇氣。問到是否因為咀完好友關智斌病倒？他笑說：「佢唔係我好友，佢係我師兄。依家已經發完燒，但係聲帶發炎，因為開咗間新club，近兩三個月都要去睇工程，積埋積埋就病咗。」

張敬軒將與香港中樂團舉行三場演唱會，出席完活動後將會放假一星期，打算在家好好瞓覺休息養聲。

一身演唱會「飛債」令張敬軒感到十分頭痛，他笑說：「折墮啲去講，依家真係好怕開演唱會，因為黃牛嘅壓力唔止去到公司，依家仲落到藝人身上，有啲歌咪話如果幫唔到佢哋買飛，佢哋惟有去炒黃牛買飛，今次買飛仲不設內部認購，我啲同事都要自己出去㩒飛，當然會以歌迷利益為先。不過，下次再開演唱會都要諗定啲飛點搞先再開。」

張敬軒笑謂每次舉行演唱會就好像斷六親一樣，難以向親友交代，他笑說：「之前開六場演唱會，我同公司落700張飛，結果只係分到130張飛，真係冇得交代，開演唱會就斷六親，好難做，順得哥情失嫂意，每次分飛就真係「分飛燕」咁。」

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