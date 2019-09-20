勝利下周一受查　楊賢碩安排性接待案獲證冇嫌疑

韓團Big Bang前成員勝利因涉挪用夜店資金、安排及參與性交易、安排律師造假文件、違反性暴力等處罰特例，以及旗下夜店涉違反食品衛生法，合共7項嫌疑而被一併送檢，而所屬的YG事務所前代表製作人楊賢碩亦因涉嫌於2014年向海外審豪安排性接待而被調查，而警方今日指因為沒有發現他安排性接待的嫌疑，已向檢方提出不起訴建議。

楊賢碩涉嫌於2014年7月及9月在首爾一間高級餐廳內與海外富豪見面，並安排夜店女職員到場，安排他們進行性交易，同年10月透過A某安排10名娛樂場所的女性到海外旅行，並在海外為富商安排性接待，而警方這段時間調查了當時他們的交易和通訊記錄，以及傳召當時和富商同席的女性進行調查，但沒有發現曾經進行性交易的證據。

警方指：「在調查時，她們沒有提到在韓國國內與富商發生性關係，雖然有女性承忘曾在海外發生性關係，但在旅行之前收到的錢，在法律上很難視為性交易的報酬，根據性關係次數、旅行的氣氛和有關人士的口供，很難將之視為性交易。」因沒有得到在韓國國內發生性關係的證據，以及未能證明楊賢碩曾指使、誘導或利誘她們與富發生性關係，所以建議檢方不起訴楊賢碩及A某等人。

而楊賢碩與勝利亦涉嫌在海外慣性賭博及違反外滙交易法，警方將於下周再傳召二人受查，據指勝利與楊賢碩將分別於23日及26日受查。