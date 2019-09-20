亞姐面試：「翻版池美麗」都嚟選

《2019亞洲小姐》香港賽區今日作首輪面試，「其貌不揚」的胡楚珊（Joshna Wu），被指似演出無綫劇《愛．回家之開心速遞》中的池美麗，今年雖參加港姐面試失敗，但不甘心的她再捲土重來，Set行個頭再面試亞姐。問到Joshna這麼快又再選？她說：「玩吓啫，攞多啲經驗，趁後生識多啲朋友。（有冇信心入圍？）平常心。（好多批評又惡搞你？）唔理咁多。」自信滿滿的Joshna當聽到記者指她似池美麗時，即矢口否認兼大反應謂：「唔似，我咁瘦，不過有啲肉都好！（你做咩職業？）教書。（教咩？）你哋估吓？你哋唔好再講我似池美麗，我咪話畀你哋知囉，你哋再講我似池美麗，我嬲嬲豬㗎！（咁你覺得自己邊個？）有人話我似劉佩玥！」其後Joshna再叮囑大家謂：「唔好再話我好似池美麗，要寫我靚啲！」

25歲的Jamila Wong曾參加過今年「亞洲太平洋國際小姐」，並入到11強；而27歲的Belle亦同樣選過今年「亞洲太平洋國際小姐」並奪得「友誼小姐」。

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