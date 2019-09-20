爆阿仔返學打人！黎諾懿竟然最恨攞呢個獎

藝人黎諾懿、黃智雯出席劇集《街坊財爺》「新生代爭霸戰」，期間大家分組企在半圓健身球上大玩「枕頭戰」，最後兩組打成平手，眾人飲苦茶受罰。講到諾懿近來在電視曝光率很高，有此劇又有節目《長命不老》，他笑言之後想休息一陣：「本身劇集《C9特工》係緊接嘅，但係好彩抽起，如果一次過出晒啲存貨，公司好似想同我斷約咁。未知《C》幾時會出，但本來係台慶劇。（會唔會失望？）咁又冇喎，都OK，唔使太密，驚啲人睇到悶。」對於被智雯踢爆想攞幾個獎，諾懿笑言：「係呀，『節目主持』、『飛躍』、『視帝』，仲有『螢幕情侶』，希望攞三個以上！」問到最想攞哪個獎？他口窒窒笑言是『螢幕情侶』：「同智雯合作好開心，希望拍檔可以帶挈搵真銀。」

黃智雯想沾旺氣

智雯亦表示：「諾懿成日話佢好旺女拍檔，都希望可以沾下佢啲旺氣，唔一定係視后，乜獎都好。」諾懿表示：「我連續兩年冇失手，第一年係唐詩詠，第二年係李佳芯，今年都應該唔會失手，睇好你。」問到智雯可恨攞視后？她表示：「今年都未有耐，其實我都有幾套劇未出，所以都未知，希望可以沾佢運氣。」諾懿即笑言簽多10年一定得，問他可希望把旺氣沾番給自己？他表示：「梗係想，我有抽獎運，但除咗錢之外都希望可以攞吓『名』嘅嘢，演藝嘅獎。」

畀老師寫咗兩次手冊

問到可想攞獎威畀囝囝睇？諾懿即謂：「佢都未識威，依家仲唔肯出門口返學，淨係想swimming同食sushi，佢仲畀老師寫咗兩次手冊，第一日唔小心打咗兩個小朋友，第二日仲係三個小朋友，老婆循循善誘教導佢，我都同家長講唔好意思，小朋友係有啲身體碰撞，最緊要唔好傷到重要部位，佢係唔夠瞓啫，夠瞓就好乖。」

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