做增髮療程留紅印　吳業坤年近30要保養

藝人吳業坤出席《街坊財爺》「新生代爭霸戰」，與姜麗文大玩「枕頭戰」。講到額頭附近有紅印，坤坤笑言是做增髮療程時留下的：「有少少拔罐嘅感覺，係前日整嘅。（係咪都好需要？）30歲（接近）要保養，唔好甩嗰陣先嚟做，啲人成日覺得後生有排未到，但都要好好保養啲頭髮，我依家少gel頭，盡量戴帽，費事傷到頭髮。」講到劇集收視，他表示有24、25點：「都好開心，我同姜麗文嘅感情線都幾得意，啲人都讚我成熟咗、靚仔咗、演技又進步咗。」

講到好友田蕊妮今晚開Show，他表示會做座上客支持：「佢由細到大睇住我，所以我都會以師兄身份去支持，仲送個果籃畀佢，寫住『田師妹』、『坤師兄』。」講到對方指Rundown太長而刪掉他的部分，他抵死回答：「佢嗰日話要做呢個沉重決定，唔再需要我，但如果佢到時邀請我上台就勉為其難啦！（嘗試合體開騷？）都有可能，同公司，但係佢表現點先啦，本身都同佢有首合唱歌，都有可能性。」

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