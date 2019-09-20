又扮女人！黃建東自認典型「港佬」

由鄧梓峰、吳家樂、敖嘉年、黃建東及鄧智堅主持的無綫節目《絕世港佬》明天播出，節目除了找來「港佬」分享他們的內心世界外，主持人更會扮嘢，敖嘉年、黃建東及鄧智堅又扮女人及老人家，喜感十足。黃建東自認是典型「港佬」，私底下十分麻甩：「我平時出街最鍾意着拖鞋、T恤同短褲，我唔Gel頭、唔剃鬚，頭髮又亂，同平時出鏡係兩個樣，有次喺街見到個同事，佢冇同我打招呼，我主動拍佢，佢話我完全認唔到你，你咁頹咁滄桑。」

講到節目中最深刻印象，他稱是採訪大澳佬，令他感受到他們的鐵漢柔情：「我哋同啲大澳佬為中秋節一齊掛燈同搬枱，佢哋為大澳居民做好多嘢，同佢哋傾偈嘅時候，佢哋表面好剛強，但裏面係好感性，講起對大澳嘅感情，講到眼濕濕，又提到上年打風，佢哋早兩日返大澳幫啲居民做防風措施，好似大澳天使咁，真係好感動。」

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