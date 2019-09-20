家逢巨變！蘇慧恩搣甩購物癮變慳妹

歌手蘇慧恩（Ophelia）跟師妹施匡翹（Zaina）接受新城電台訪問。講到購物經驗，自認小時候曾是購物狂的Ophelia，回想起嚴重至要特意添置鞋櫃、衣櫃放戰利品：「一見都係特價就買、見到啲靚嘢就想擁有。（家境富裕？）都唔係，但有做啲小生意，不過喺2014年經濟唔好，爸爸做生意失敗，就要自力更生，唔再亂使錢。」她笑謂都用了一段長時間去搣甩購物癮，變成慳妹：「唔想出街消費，有時早起都會等到下午茶時段先落去食嘢，又會半工讀搵錢。」

相對來說Zaina就比較節制，她坦言可能關星座事，金牛座的人都是「守財奴」：「覺得係有需要先買，如果好貴又有需要就儲錢，例如買電話，平時同朋友出街食飯都唔會食咁貴。」她坦言做歌手後收入有增加，近日派新歌《初心》後勤走School Tour：「去唔同嘅大學。（會去你嗰間？）都想，要等公司安排，中、小學都想去，新歌好有正能量。（如果去到你嗰間，見到同學會尷尬？）唔會，佢哋知我係歌手。」至於Ophelia亦透露快將推出新歌《一馬平川》，是由男友作曲、編曲，以純琴彈奏，一唱一奏大放閃光彈。

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