預告向Fans驚喜送　溫碧霞角逐金雞百花獎

藝人溫碧霞（Irene）晚上出席25周年慈善晚宴，同場還有趙曾學韞、馬德鐘、林盛斌、朱凱婷、應屆三甲港姐黃嘉雯、王菲及古佩玲等。以一字膊白裙上陣的Irene，表示已為該慈善機構擔任愛心大使廿多年：「好細個出緊唱片嗰陣就識趙太，好欣賞佢為治療前列腺做咁多嘢，作出咁多貢獻。（你有咩係堅持到咁多年？）心！個樣係唔重要，內心先係最重要，15歲入行到依家個內心都係不變，對工作態度、對感情要求、對愛嘅追求都冇變，仍然有好多夢想要追。」

Irene預告曾於年中推出的寫真集將於聖誕期間在內地推出，稍後會去參加巴黎時裝周。而今年將會有好多驚喜送給Fans：「會出歌，依家都聽緊歌，有啲都好鍾意，會一隻隻咁推出，流行出單曲，之後10月就會再開戲。」說到此時，Irene宣布好消息：「我做主角嘅《嫌疑者說》入咗金雞百花獎，呢部戲係喺新疆拍，我拍嗰陣時係冇化妝，有好多突破、挑戰，演技得到肯定都好開心，會出席頒獎典禮。」講到杜琪峯辭任今屆金馬獎評審團主席一職，Irene坦言好唔開心。

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