父女合唱勁感動！田蕊妮處女騷淚灑舞台

藝人田蕊妮（阿田）入行以來首個處女騷《KRISTAL TIN NEW START LIVE CONCERT》於麥花臣場館舉行，除了老公外，獲不少圈中好友如黎諾懿、吳業坤、洪永城、鄭世豪、鮑起靜、阮兆祥、譚俊彥夫婦、陳嘉寶、賴慰玲等捧場。甫開騷阿田已感動眼濕濕兼抹眼淚，穿黑白高衩露背褲出場的她，先講笑嫌掌聲太短，笑說：「多謝大家咁動盪嘅時候都嚟支持我，你哋係咪真係支持我㗎？有啲嘢你以為係，其實唔係，想講你係嚟支持一個準備咗70年嘅長者，今年想攞生果金，但係仲未搞到，佢就係我最尊敬嘅爸爸，第一個田爸爸嘅演唱會開始！」

一出世就識唱歌

隨後，外表極Young的田爸爸戴黑超、着黑Tee和牛仔褲上台，唱着英文歌，阿田旁聽如小粉絲，現場有人叫Encore及讚田爸有型，阿田說：「有型呢！一把充滿經歷嘅聲音，一個充滿脂肪嘅肚腩。」父女合唱《月亮代表我的心》後，阿田多謝爸爸支持和栽培及祝爸爸上周生日快樂時，一度感動得咽哽，田爸則笑稱是女兒捧自己上台。阿田稱會忍喊，但講到童年逸事時，又不禁眼濕濕說：「細個係獨居兒童，因為爸爸媽媽出去做嘢，哥哥大我七年，佢忙住出面發展自己嘅愛情事業，所以獨留妹喺屋企。喺屋企會發夢自己台上載歌載舞，因為受爸爸影響，一出世就識唱歌，三歲就識唱晒全首《月亮代表我的心》，細個食完晚飯，就會攞把梳當咪，喺屋企人面前載歌載舞。」

畀阿媽打當練高音

她又自認性格好怪，每逢被媽咪打，會當練高音，街坊樓上樓下也有不少Fans。阿田93年參加「未來偶像爭霸戰」獲金獎入行，笑言全因耳仔靚、額頭飽滿，面相有少年運，現場播出當年的得獎片段，之後她再唱出當年的得獎歌《一首獨唱的歌》。

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