《金宵大廈》意識踩界！鄧佩儀變狂野公仔

藝人鄧佩儀最近成為「綜藝女王」，主持的綜藝節目一個接一個，當中《長命不老》走訪不同地方尋覓養生秘方。向來怕痛兼驚青的她，平日遠距離發現蜜蜂都會嚇到花容失色，今次卻肯「為藝術犧牲」，鼓起勇氣嘗試刮痧，她說：「刮完之後原來好似大病咁，但幾日後真係有重生嘅感覺。」不過她仍未敢「拔罐」，記者取笑她日後生B點算？她即說：「母愛好偉大，聽人講好多女仔到時就會變得勇敢，希望我都係啦！」

冇心理障礙

鄧佩儀在新劇《金宵大廈》中與演員黃子雄演父女，得悉對方私藏矽膠公仔作伴訴心事，且反對她與南亞裔男生發展感情，二人漸生摩擦，期間她與公仔「互換靈魂」！對於被指意識「踩界」，她卻完全不當一回事：「再大膽啲嘅嘢都試過，好似床戲、大露背等，今次反而花咗好多心機去創造矽膠公仔嘅性格，例如狂野啲好定天真啲好。有樣嘢比較難忘，就係劇情要求我不時抱住公仔，依家我先發現原來公仔裏面有鐵嘅成分，抱住佢周圍走真係有啲分量。」她又笑言接獲劇本後想過，若自己爸爸都有此癖好，可能她會覺得惡心，但拍畢後改觀，覺得只是「正常需要」，不用大驚小怪。

暫沒有劇集在身的她，稍後將飛往韓國參加好友的告別單身派對，預計逗留一星期，身為「韓國控」的她未出發先興奮，打算全程投入「玩盡佢」！

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