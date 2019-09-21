實現阿媽生日願望！李彩華提前造人大計

藝人李彩華（Rain）與李國祥主演的舞台劇《恆河經變》前晚首場公演。今年公布婚訊下嫁內地商人Eric的她，表示丈夫事前表明因有工作在身，難以抽空到場欣賞，令她有點失望。誰知，前晚演出時丈夫突然驚喜現身，還帶同Rain的媽媽結伴前來做座上客欣賞演出，令她既開心又感動。適逢昨日是Rain的母親生日，完成首場演出後，Rain與弟弟一家人及親友為母親舉行生日會，生日會上眾人為壽星媽送上祝福。問到Rain媽的生日願望時，她竟然在眾人前表示恨抱孫，由於事出突然令Rain不及反應，全程以笑代答。

希臘旅行積極生B

Rain冧讚老公相當細心，完成演出後便會與她到希臘旅行，同時為了達成母親抱孫的心願，不排除在當地積極造人，她說：「去希臘Santonrini係我自小嘅夢想，原來老公事前秘密安排咗喺我完成個騷後，就一齊出發旅行，我知道嗰刻真係好感動。（積極造人圓母願？）其實生B計劃一直預計下年開始，不過既然今次有機會去希臘一趟，就索性喺當地開始進行計劃，我諗喺一個咁浪漫地方行事，可能命中率會高啲！」

親自設計印度Henna

對於首場演出贏得全場掌聲，Rain表示相當感動，她說：「因為成個團隊用咗好多心機去綵排，首場演出好成功，大家都打咗支強心針，之後會繼續愈做愈好。」此外，為了其中一個印度窮家女的角色，Rain更親設計了一個印度Henna（指甲花彩繪）圖案繪在手上，加強演出效果。

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