熟食市場歎茶　發哥元彪一盅兩件畀師奶圍

超級影帝周潤發和動作巨星元彪在平民茶居開餐，兩位巨星出現即被大批師奶粉絲包圍，發哥親自揸機合照，貼心到呢……

原來當天兩人相約到市政局屬下的熟食市場歎茶，市民、食客都被吸引包圍着他們，發哥一身黑衣、黑褲、黑帽配黑超，和平常一樣低調；至於黑衣、黑褲的元彪就乜都冇戴，兩位巨星和普通市民一樣自己走去開茶添！

據悉，兩位巨星相約去行山，一身黑衣其實是運動服，行完山去歎茶，一盅兩件，目的係吹水，點知搞「興」咗個場，熱鬧晒！

兩位影壇泰斗，參與過的電影合計起來超過五百套。7歲向于占元拜師學習京劇的元彪，70年代就演出李小龍的電影，1979年他主演由洪金寶執導的《雜家小子》，一舉成名，由70年代紅到90年代，至今仍活躍於大陸影視圈。而發哥就唔使介紹啦！但，二人沒有正式合作主演過同一部電影，他們好比小說中的兩位高手南慕容北喬峰。

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