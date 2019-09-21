胸形盡現　田蕊妮台上換衫玩剪影誘惑

藝人田蕊妮在麥花臣場館舉行《Kristal Tin New Start Live Concert》，邊唱歌邊跟大家回顧入行至今的經歷，透露參加唱歌比賽入了亞視後，一步一步踏上演員之路，對唱歌已沒甚夢想，只有沖涼時才會唱歌，之後就邊唱《Moon River》，邊在浴廉後換衫，換上大露背高衩藍色裙，其後又與嘉賓林二汶合唱《早班火車》。她續透露有次無聊在廁所唱歌，但被老公拍低，由網友提醒原來她原來是唱歌的，故2013年由廁所行入錄音室，錄了第一隻個人唱片。

之後阿田自彈結他自唱《守望杜田》，並表示：「呢首歌係二汶作畀我同老公嘅結婚禮物，結婚前我好多嘢驚，結婚後以為所有安定落嚟，點知老公一而再、再而三拖我跳出comfort zone。結婚14年，我由唔敢做決定、乜都驚嘅人變做勇敢嘅人，老公亦由一個仆街變成一個人，甚至佢喺我心中，係一個好好嘅人。」她續表示：「啱啱結婚嗰陣好多人行埋嚟講話我好幸福，嫁得好，有豪宅、靚車、鑽戒，但近呢幾年同一班人同我講『你老公做個啲嘢有冇諗你感受，叫佢唔好講咁多嘢』，佢哋咁講完令我諗咩叫幸福，其實同我諗嘅相反，啱啱結婚老公的確冇諗我感受，鍾意做就做，但近幾年佢照顧得我好好，生活同心靈上都照顧我感受，幸福唔係老公表面上畀咩我，而係經過多年經驗同相處，點樣可以將彼此變成更好嘅人。」接着唱出《兩口子》。

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