風光傷心同時發生　田蕊妮開騷連環爆喊

藝人田蕊妮在麥花臣場館舉行處女演唱會，她提到2013年憑《巨輪》奪得雙料視后，是事業高峰，但同時媽媽胃癌復發：「我做咗個決定，將所有離開香港嘅工作暫停，留喺香港照顧媽媽，直至《鬼同你OT》去馬來西亞頒獎禮攞視后，諗住離開一、兩日冇事，但攞完視后落台收到爸爸message『你聽日返嚟香港好即刻去醫院睇媽咪』，我好後悔離開香港，想即刻返香港，攞完獎嘅開心已經唔記得晒，連聽日都等唔切，呢件事教識我無論開心定唔開心，所有事都係發生一瞬間，所以每件事唔可以太執着，嗰次媽咪冇再喺醫院出嚟。」遂唱出送給亡母的《最親》，唱到尾聲她終於忍不住喊。

她提到與媽媽有很多回憶，最記得16歲時贏了《未來偶像爭霸戰》，代表亞視參加五台聯辦在維園搞的倒數騷，當時演出的電影還有有四大天王、王菲等，她表示：「成5萬觀眾，未試過喺咁多人面前唱歌，媽咪同我一齊喺後台等出場，聽到出場前MC介紹我係『亞洲電視田蕊妮』，之後係5萬人一齊噓，噓聲大到發覺原來係咁多人，我對腳郁唔到，見到媽咪已經喊緊，佢心痛個女，我嗰時就諗我更加要唱完首歌，等觀眾畀掌聲我，令媽咪唔再心痛我。」接着唱出當時唱的《那一場風花雪月的事》，全場拍手，唱完她又忍不住喊。Encore環節，換上黑色露腰衫的她出場唱完《沒那麼簡單》後，突然有幾個粉絲上台捧住蛋糕為她驚喜提前慶生，全場唱生日歌，最後以《未來見》作結演唱會。

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