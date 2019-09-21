東方日報C1：Aaron自揭遭姊強姦爆哥哥Nick性侵細妹

「名門獄女」Paris Hilton舊愛、美國神級男子組合Backstreet Boys（BSB）成員Nick Carter，日前向法院申請禁制令，禁止歌手弟弟Aaron Carter「埋身」，驚爆弟弟曾揚言要殺死他的大肚太太。Aaron不甘被屈，前日大反擊，於社交網踢爆Nick曾侵犯他及強姦妹妹，同時自爆年幼時慘遭已故的家姐強姦，事件震驚美國娛樂圈！

現年31歲的Aaron早前亮相電視節目，自爆患有精神分裂症、躁鬱症、焦慮症及多重人格障礙等精神病，依靠多種藥物控制病情。前日，他突然於社交網留言自爆曾被已故的家姐強姦：「我家姐Leslie有躁鬱症，要食鋰鹽藥治療。佢從來都唔鍾意藥物帶來嘅副作用，當佢唔食嗰陣，佢做咗一啲我相信佢本來唔想做嘅事。當時我只有10歲……家姐喺我10歲到13歲時，佢喺冇食藥期間強姦我。」Leslie早於2012年25歲時，因吸毒過量身亡。Aaron除了爆出家族醜聞外，又聲稱自己於8歲時，曾被兩名舞蹈員強姦。

聲稱親眼目擊施暴

此外，他再將矛頭指向哥哥Nick，指控曾遭他侵犯，更強姦細妹，Aaron表示：「依家輪到公開Nick嘅事實，講佢對其中一個妹妹做過嘅嘢！我講咗自己嘅經歷，希望所有性侵犯同強姦嘅受害人可以搵到平安同公義！」他並聲稱曾親眼見到Nick毆打當時的名媛女友Paris Hilton，又形容他為「連環強姦犯」。

其實Carter家族有三名女成員，分別是Angel、Bobbie Jean與Leslie，她們與Nick及Aaron曾一同演出2006年真人騷《House of Carters》。爆完大鑊，Aaron於社交網呼籲曾被Nick施暴的女性包括Paris「企出嚟」指證他，並指她完全清楚和了解真相，更Hashtag（標籤）了她及指控Nick強姦及家暴的女性，呼籲她們一同站出來爆料。他又疑不忿Nick申請禁制令，句句有骨留言問為何哥哥沒有向曾報警指控他強姦的女子申請禁令？他表示自己從來未曾被指控強姦，亦沒有毆打過女性，反問究竟誰才是最暴力的人？對於Aaron連串爆料，Nick及Paris暫時未有作出回應。

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