父親一句話警醒！任家萱：好像被錘子敲心

台灣女星任家萱（Selina）是圈中出名的孝順女，不過因為工作關係不時四圍走，與家人見面時間亦難免減少。她在社交網上載了一張與爸爸和友人的合照，並有感而發撰文表示：「昨天跟爸爸碰面，因為有朋友從海外回來，我請他們吃飯，邀爸爸作陪。結果爸爸一來，跟朋友擁抱完，竟說：『我跟女兒快一個月沒見面了，我必須跟她擁抱一下！』當下我好像被錘子敲打了心。」

再忙也要陪父母吃飯

Selina反省自己經常忙着工作、旅遊、與朋友約會，日子因而一天一天的過去，同時依賴手機通訊與家人聯繫，故忘了與家人的見面時間，她表示：「因有手機通訊，他沒抱怨、我沒察覺，與爸爸這麼久沒見面。我的一天過一天，是他的一天又一天。孩子再大，都是父母永遠的牽掛！」Selina表示聽到爸爸這句話後，突然想起了身在日本旅行的媽媽，表示：「再忙也別忘了陪父母吃頓飯，爸媽我愛你們。」

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