撞啱張栢芝看舖　黎曉靈求售特別意義手袋

時尚名媛黎曉靈（Kimmy）在社交網站放了跟藝人張栢芝的合照，栢芝化了淡妝、戴上黑超，打扮隨意。Kimmy接受電話訪問時透露星期五路過鴨巴甸街，見到有新店開張便入內看看，怎知店主正是栢芝：「間舖係賣時尚嘢，我睇緊嘅時候有個店員好熱心走過嚟同我講解，我一望原來係栢芝，我都估唔到。佢間舖頭星期五開張，不過佢好低調冇做宣傳，自己做埋店員去推銷，吸引咗附近好多畫廊嘅設計師同藝術家嚟捧場，其中一位係好出名嘅藝術總監Billy Tse，栢芝仲教佢點着衫。現場好多顧客都讚栢芝好貼地同親民，啲客要求佢簽名、合照，栢芝都冇Say No。」

身為已故潮流教母黎堅惠妹妹的Kimmy對時尚亦有獨特觸覺，她大讚栢芝對物料的運用執着，但價錢相當實惠，她也買了兩個手袋捧場：「我買咗個羊仔皮腰包，都只係一千蚊左右，真係好抵，栢芝真係有生意頭腦又有藝術天分。有一個袋本來係非賣品，我求咗栢芝好耐先肯讓畀我，個袋係電影以《喜劇之王》入面提過嗰本書《演員的自我修養》作設計，我問佢點解會諗到呢個設計，佢話因為冇周星馳，就冇今日嘅張栢芝，所以用咗呢本咁有代表性嘅書做設計，栢芝真係一個好感恩嘅人，但佢話唔想攞呢樣嘢做話題，所以個袋係非賣品，只係做出嚟當做一個紀念。」

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