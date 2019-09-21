男神變吹神　畢彼特出席首映同傳媒吹唔停

荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）絕對係今年曝光率最高的男星！主演的新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）5月上映完之後，4個月後又有另一新片《星際任務Ad Astra》（Ad Astra）登場！

上月為《星》片出席完威尼斯及多倫多國際電影節之後，日前畢佬又出現出席該片於洛杉磯舉行的首映禮。同場仲有片中女主角莉芙泰萊（Liv Tyler）。雖然連日來不停四出為影片宣傳，但55歲的畢佬仍未見攰於首映禮上繼續發揮「吹神」本色。據知畢佬未到時電影公司的宣傳公關已同定在場的傳媒拍心口話畢佬會企定定接受在場所有傳媒訪問。而最難得公關仲承諾畢佬會在沒有時限下暢所欲言。難怪有傳媒大讚新一代「吹神」。而畢佬亦搞笑說：「我厭倦聽到自己把聲，我真係講得太多嘢！」

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