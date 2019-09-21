池美麗都搞！鍾凱琪搭郵輪被陌生人潛入房

《愛．回家之開心速遞》「池美麗」鍾凱琪向來係孝順女，最近佢就帶咗媽媽搭郵輪去旅行，連日嚟仲不停大歎美食，玩得非常開心。不過去到旅行嘅尾聲，就發生咗一段小插曲，搞到鍾媽媽受驚，仲差啲不歡而散！

鍾凱琪喺社交網發文，指回程準備喺香港上岸時，竟然有人擅自經露台窗口進入佢哋嘅房間，佢表示：「歡歡樂樂去旅行，驚驚嚇嚇要回家。本來一心一意帶老媽子享受郵輪旅遊，點知香港上岸前被嚇一跳。本來船公司講明四點半要離開房間，那按個人理解，即係四點半前在房間內也無問題！點知，在四點十分左右居然有人突然在露台玻璃門口進入，係！毫無預警，唔敲門，打開你間房露台的玻璃門走入你間房！嗰個人見到有人淨係講咗句sorry mum，就走咗去，嚇親我阿媽...」佢續指已立即向有關方面反映，但換來只係「冇回應」，令佢大感無奈。

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