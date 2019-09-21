米蘭時裝周：天人合一！大地色系添少女味

Fendi揮別老佛爺Karl Lagerfeld後，在米蘭的2020 Fashion Show由第三任創意總監Silvia Venturini Fendi親自操刀，為春夏系列注入暖意，帶領品牌迎接新的里程碑。春夏是彩色而浪漫，在色調上保留了經典的大地色系，同時也加入柔和的粉紅、蜜糖色和核桃色，優雅中帶有青春俏皮，更添夢幻少女味！熱情的天人菊與樹葉、不同大小的Gingham格紋，幾何圖案作點綴，在透明、通花、織物和針織多種的工藝上交錯呈現，譜出一段浪漫的夏日戀曲。夏季皮草與花朵圖案的萊卡布料（lycra）緊密結合，垂墜的珠片和透明針織，則與夾棉和壓花布的立體感互相呼應。

Silvia Venturini Fendi賜予經典手袋款Peekaboo與Baguette全新靈魂，繼續活用天然素材，Peekaboo袋以細織拉菲草、通花皮革及通花FF logo棉質印花布材質製成，而Baguette手袋則鑲滿天人菊，為經典設計加以變化。

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