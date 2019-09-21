呢已升！新婚楊丞琳呻：唔好再叫可愛教主

台灣「前可愛教主」楊丞琳早兩日親認已榮升人妻，與李榮浩已經領證成婚，仲齊齊喺社交網上載領證照，真係Sweet到暈！咁既然唔再走少女路線，睇嚟現年35歲嘅楊丞琳都唔想再走舊路，尋日凌晨就喺社交網嗌大家唔好再咁Out叫佢做舊朵「可愛教主」，撒住嬌咁講：「可愛教主這個稱號已經是過去式，麻煩媒體大哥大姐們別再為我冠上這個頭銜了，好不好嘛？」

其實早年台灣樂壇就曾有「四大教主」，位位都叫得出名，分別係「可愛教主」楊丞琳、「流行教主」蔡依林、「電眼教主」張韶涵以及「甜心教主」王心凌。當年16歲就以偶像少女組合「4 in Love」出道嘅楊丞琳，就成功以呢個朵揮低其他隊友，仲坐穩埋多個偶像劇嘅女主角之位，好似2005年同賀軍翔合演《惡魔在身邊》咁，紅爆中港台，之後又有《不良笑花》、《海派甜心》等著名台劇，另外佢又主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，齊陰髮型成為標誌，幾多少女爭住抄佢個紅極一時嘅「台妹斬男Look」！不過依家楊丞琳決心退出「教主陣線」，唔知佢個教主之位會否後繼有人呢？

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