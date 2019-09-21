倫敦時裝周：反思觀看與認知的關係成起點

由Jonathan Anderson主理的JW Anderson來年春夏系列受到加拿大藝術家Liz Magor的裝置藝術啟發，反思觀看與認知的關係，這亦是一切的起點，令Jonathan思考如何看待衣料、珠寶，以及珠寶是甚麼，從而衍生出這個集時裝與珠寶於一身的作品，而時裝騷會場亦以Liz Magor的裝置藝術作布置。

Jonathan每季總有話題之作，新作最矚目是連身長裙上編織成橫放的「8」字的閃爍水晶裝飾，這個象徵無限的符號，把胸部的線條勾勒出來，將近幾年流行的內衣外穿潮流更往前一步，前衞摩登。此外，還有點綴於trench coat上、cut out圍邊的水晶裝飾、頸飾及腰飾等，高貴優雅。

另外，系列貫徹其不完美作風，運用不對稱的剪裁以及看似漫不經心的皺褶，例如不規則連身裙加入獨特的單邊手袖剪裁，或是領口及袖口則刻意做不修邊處理，完美地演繹不完美。設計師又透過輕薄飄逸面料以及披風設計，包括trench coat的披肩式手袖以及銀色披風等，加上長長的流蘇、綁帶與麻繩等元素，令服裝添上不食人間煙火的女神氣質。

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