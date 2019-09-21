減肥血淚史！收身成功大翻身

肥胖可以影響人嘅身體健康同外觀，所以好多藝人都會為咗健康同上鏡靚啲都會積極減肥，而且減肥成功後，仲會畀人一種奐然一新嘅感覺，當中就有好多成功例子！

胡杏兒

藝人胡杏兒曾經為咗演好劇集《肥田囍事》肥田一角，由110磅增肥至152磅，短時期內激增42磅，當劇集殺青之後，胡杏兒開始瘋狂減肥，只需2個月的時間就回復到之前體重，成為一時佳話！不過佢亦提及經此之後已變肥底，想瘦番都好唔容易！

苟芸慧

華姐出身嘅苟芸慧（苟姑娘）於2013年甲狀腺出現問題，身形突然暴肥，由115磅去到高峰期170磅，因而令工作量減少之餘更掛上「肥苟」稱號，但佢並冇因此而放棄自己，反而用正面思維嚟面對一切。苟姑娘以身體健康為大前提，選擇咗運動嚟瘦身之餘仲加上中醫調理身體，漸漸回復到以前水平，由「肥苟」變番「索苟」。

陳奐仁

本身係肥底歌手嘅陳奐仁（Hanjin）自從身體檢查發現體脂超標之後，因健康為由，佢就用咗8個月時間嚟進行地獄式減肥，由180磅減至150磅，激減30磅肥膏，成功進化成肌肉男！佢仲不時大晒肌肉同大家見證成果，與從前肥低嘅佢真係天壤之別，令網民大為震驚！

森美

藝人森美初出道時，體形偏向肥胖，體重高達180磅。由於佢想出鏡效果更好，於是請教營養師，採用輕斷食方法，控制飲食之餘加上適當運動，成功由肥仔變成今時今日的鋼條身形，佢只係用咗三個月時間就勁減20磅，達到完美身材！

陳建州（黑人）

台灣男星陳建州（黑人）兒時係肥仔一名，高峰時體重高達275磅，佢話成長過程中因肥胖受到好多冷嘲熱諷， 不過佢將呢啲負面言論都轉化成動力，成功將體重減到依家195磅，激減80磅！佢希望用行動去鼓勵同樣因肥胖受到人際關係影響嘅人，只要持之以恆做運動，保持信心，先可以繼續向前行！

龍小菌

「脫罩歌手」龍小菌喺中學時期體重曾達到250磅，為咗健康着想，佢花咗3年時間進行地獄式減肥，成功由250磅減去125磅，足足減咗125磅，減肥成功後仲人氣急升，工作接踵而來。小菌覺得減肥係長久戰，除咗要做運動及忍口抗美食之外，仲要有無限毅力！

羅志祥（小豬）

台灣藝人羅志祥（小豬） 細個時候係肥仔一名，自從做咗藝人之後，一直努力保持完美身形，不過小豬曾喺節目上自爆，試過除夕時候，佢企喺體重磅上檢驗身材成果，冇諗到發現體重升到171磅，佢就立即控制飲食同做運動，喺短短一星期內狂減13磅，成功回落到158磅！

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