蔡一傑憶與十幾年拖友分手：想獨自走未來路

歌手蔡一傑（傑仔）早前接受車淑梅電台訪問，提到他自小的願望其實想做海豚訓練員，唯天意安排當了歌手，他有感自己是上天派下凡間的天神，歌精舞勁，自言擁靚身材、靚美貌，差事就是到來為娛樂大家。入行快將35年，經歷的高山低谷：「我經歷過生老病死，事業高峰和低潮，遇上不如意事我會去游水，在水中可以平靜自己，又可以練氣，自信亦可提升，算是發洩吧！」傑仔談及感情事時，坦言自己「太舞台」，故兩位好拍檔成家立室也動搖不到他，可能他已過了求戀期，當年與拍拖十多年的女友已經像一家人，因為某天忽然覺得想自己獨自走未來的路，所以最終二人決定分開。他稱這不是殘忍，而是雙方的決定，至今依然保持友好關係，他表示：「我不怕孤獨，孤獨並非洪水猛獸，它是我的好朋友，讓我沉澱自己。」

懷念師傅梅艷芳、羅文

回顧2003和2004年樂壇巨星殞落，傑仔先後失去兩位恩師。他十分懷念與師傅梅艷芳（阿梅）出國登台的軼事：「阿梅只大我們兩、三年，她的離去至今仍感心痛。最難忘我們一起去外國登台在賭場開show，但大家都不愛賭錢，大夥兒會在酒店玩捉迷藏。」現正籌備個人演唱會的傑仔透露，是次個唱他會選唱很多女歌手的歌曲，惟只會演繹一首師傅的歌：「本來我是抗拒的，因為我怕想起很多前塵往事，我會唱不下去，結果我被林珊珊說服了。我會選唱一首阿梅的深情慢歌。」傑仔又謂與師祖羅文（羅記）是超級好朋友，羅記生前總愛招呼他到家裏開飯，且飯餸非常豐富：「我不開心時他會傾聽，師祖給我一個別號『Mr. Sunrise』，因為大家一定會傾到天亮，太陽出來才願意離開……他是我的心理醫生呢！」

明年慶祝草蜢入行35年

信奉佛教的蔡一傑，已經年過50，他有感人生苦短，可能只在世上多活20多年，明年更會慶祝草蜢入行35年，所以要做一些自己想做的事情：「因為今生幸好做了人，不是做隻豬，所以不要浪費人生，要睇得通並非睇得化，要珍惜家人、朋友、工作和時間。」

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