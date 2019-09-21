愛犬草叢大小解　李亞鵬當街丟煙頭即走人

大陸男星李亞鵬一向愛女心切，平時同阿女李嫣似足孖公仔咁一齊出入，即使依家佢撻着細16歲嘅歌唱家Susie，都一樣以阿女行先，好似近日佢仲幫身在外國嘅李嫣照顧愛犬，早兩日就被大陸媒體拍得拖愛犬出巡散步，期間更因為公德衞生問題惹嚟網友批評！

久未露面嘅李亞鵬被拍到出門放狗，當日佢一身街坊打扮心情靚靚見人，拖到愛犬去草叢邊時，就停低同一眾好友閒聊，活潑嘅愛犬不停向李亞鵬好友撒嬌，又撲又跳咁，未幾就開始喺草地上大小解，眾人就好似睇熱鬧咁望住笑，點知狗仔方便完，李亞鵬仲將狗繩遞畀旁邊女士，自己就食煙聊天，之後佢就隨地丟煙頭就轉身走人！

網友知道後，唔少人都嬲爆指佢冇公德心，拖狗仔出街大小解又唔肯做「剷屎官」，仲要隨地丟煙頭，網友鬧爆藝人喺公眾地方更加要小心言行，仲有人問唔知阿新歡Susie知道之後仲頂唔頂得順。

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