撐環保着少啲　蔡思貝狠心將余德丞降呢！

藝人蔡思貝性感現身環保活動，着上前後Deep V白色短裙，大騷長腿及美背相當吸睛！她笑話為配合環保主題，故清涼上陣，又自爆電費交好平，因為少開冷氣，靠開窗作對流：「之前都唔係咁鍾意打開窗簾，覺得冇私隱同安任感，但依家唔理。（喺屋企開窗又着得清涼，引人犯罪？）我着家居便服，有着衫嘅！」

講起緋聞男友余德丞近日疑傳出新戀情，思貝指都有睇到相關報道：「有好多人都問我，但可以翻查之前啲報道，我一直都係話同佢係好朋友、工作伙伴，多謝大家關心！（你冇去八卦吓佢？）唔使八卦，好朋友佢唔講，我就唔問，係互相信任。（余德丞啲Fans開綠燈畀你哋拍拖。）多謝Fans支持，我哋係螢幕情侶，現實中係好朋友，我依家專注拍劇，一拍劇就會消失，每日拍完就返屋企溫書背劇本，屋企人都好少見，中秋先食咗個飯。（對上一次見余德丞幾時？）香港小姐嗰日，都係做嘢。（你唔係話請佢食生日飯？）未有時間呀，拍戲拍到如火如荼。」期間思貝多次重申跟余德丞只是好友關係，似乎想劃清界線，將關係「降呢」！

正忙於趕拍《使徒行者3》的思貝，表示會拍到12月，有傳同劇演員周柏豪受風波影響被大減戲份，她坦言跟柏豪沒有對手戲，主要跟張振朗、黃智雯、馬國明、林峯對戲。至於問到有傳原先是女一位置的她，被華姐林宣妤取代一事，她稱只是報道：「《使徒行者》頭兩輯成績好好，好成功，好榮幸可以參與第三輯。」

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