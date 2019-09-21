返香港一日半！鍾嘉欣爆仔女出屎尿抗議

藝人鍾嘉欣出席品牌慈善活動，左手前臂有疤痕的她，透露因早前為一對子女準備生日會派對時發生小意外：「嗰日有70個賓客，我同老公分工煮嘢食，我負責焗闊條麵，一放入焗爐黐住張錫紙，到再拎返出嚟，隻手就燙傷咗，我又衰，抓到佢發晒炎，依家都散咗！」

細佬搶家姐公仔

談到一對仔女長大速度快，嘉欣笑指夫婦二人每日被考耐性：「個仔Jared係大力士，同家姐Kelly係兩回事，家姐係Mini Me，對藝術充滿天分，鍾意跳舞唱歌，學一次就識，音準嚇親我，細佬就好知自己要乜，又一定要得到，成日搶家姐啲公仔，大力到一手搶咗去，搞到家姐成日要向我求救。」

老公催返屋企

由於今次僅返港一日半，故照顧仔女責任交到老公身上，沒料仔女卻因此提出「抗議」，嘉欣說：「Kelly瀨尿濕咗床單，個仔平日得一次便便，點知我一走就4、5次，老公FaceTime叫我快啲返去，好可憐，但呢個都係好嘅經歷同回憶嚟嘅。」

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