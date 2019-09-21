張敬軒打電話整蠱人　點知畀人玩番轉頭

歌手張敬軒擔任電公司「3HK」的代言人外，日前拍攝片段挑戰做前線員工，軒仔打電話「整蠱」客戶，當佢問到客戶有沒有興趣成為會員，卻被反問「有咩用㗎？有冇得見到張敬軒？」、「會唔會有嚟緊張敬軒11月演唱會嘅飛？」最後他以「我哋系統收唔到你輸入嘅資料。」回應，讚對方：「竟然可以玩番我轉頭，你真係好嘢。」他又為客人挑選電話號碼，用特別的方法為客人推薦號碼，「四個八」，「五個八」以猜枚形式成功完成挑戰。其後他又為客人貼螢幕保護貼，但手忙腳亂，令保護貼起氣泡更將其命名為「空氣Mon貼」，之後他被店長調至3supreme熱線幫忙。

軒仔扮演「麻煩客人」，考驗熱線員工的專業程度，模仿一名長者，把計劃講成「世界更豉油」，問熱線員工會否送豉油給他，員工向他解釋整個計劃，最後他以「我都聽唔明你講乜」完結對話。考驗完畢，他又化身熱線員工主動聯絡顧客提供服務，第一名被選中的就是經理人霍汶希（Mani），致電Mani：「請問有冇興趣玩一個有獎問答遊戲？贏咗有豐富禮物㗎！」雖然Mani指自己正在開會，沒有時間，但表示只要說出三個人體器官，便可得到豐富獎品後，Mani立即回答：「乳房！肺！鼻哥窿！」最後軒仔宣布豐富禮物就是「月餅」一盒，令Mani哈哈大笑。

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