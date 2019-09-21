單飛鑽牛角尖！陳健安曾陷情緒低落

單飛發展的組合C AllStar成員陳健安（On仔）為首張個人專輯舉行發布會，即場獻唱新碟歌曲，獲媽媽、隊友釗峰、Jase等好友到場支持。他表示推出首張專輯很開心：「呢張專輯經歷咗好多嘢，情緒低落、失聲，咁多年入行未試過嘅，但呢啲黑暗嘅經歷可以見得清楚自己係啲咩，好彩過程有好多朋友幫我、畀愛我，我將經歷化做旋律同大家分享，其實黑暗唔恐怖。」講到情緒低落時期，他表示是年初發生：「因為單飛，所以問自己究竟我是誰，但係搵唔到答案，鑽牛角尖，開始胃酸倒流，本身預計2018年出碟，因為心急，所以畀自己好大壓力。」

但他表示現時很開心：「做第三首歌開始，外界反應好，對自己愈嚟愈有信心，今次出碟好多朋友都話買唔到，因為斷貨，媽咪、親戚朋友都話喺出面買唔到，佢哋好貼心，我好感動，可以喺做咩都得嘅屋企下長大，佢哋畀好多空間同自由我。」他表示現時對自己寫歌信心大了很多：「無論係寫畀自己定組合，多咗信心寫歌畀C AllStar。（今日兩個兄弟都嚟撐場？）係呀，真係在心中，大家都各自為單飛路努力。」

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