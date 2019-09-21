婆婆離世痛徹心扉　李心潔靠畫畫走出陰霾

女星李心潔喺11年以藝術家嘅身份，喺台灣首次舉行個人畫展，亦曾表示畫畫就係佢最大興趣，而自佢人生最愛嘅婆婆離世後，佢再以畫畫作為佢嘅心靈治療方式。今日心潔喺網上發文表示今年會再次舉行畫展，並令佢回想昔日同婆婆嘅相處點滴。心潔指當年得悉婆婆患上胃癌後，感到無比心痛，唔敢想像冇咗婆婆嘅日子。之後心潔睇咗一部法國電影，直言內容同佢嘅經歷非常相似，係講女主角非常熱愛畫畫，但經歷咗重重嘅感情打擊後，最終喺自己嘅畫室結束咗年輕生命。睇完戲之後，心潔第二日就去買畫畫嘅材料，將心裏嘅悲傷畫成畫作。

心潔又指婆婆接受治療後，雖然情況一度好轉，不過最後仍不敵病魔而離開，而畫畫就成為佢最好嘅舒壓方法：「阿嬤離開以後，我沒有停止畫畫。它好像成為了一個最純粹和純潔的出口。從無法接受阿嬤的死亡到明白死亡存在的意義，從萬分不捨的悲傷至學會把這份愛用一種溫暖的方式延伸下去，我沒有放下過筆。死亡打開了心中的一道門，讓我遇見了顏色，顏色讓我勇敢地走進恐懼裏，在恐懼裏漸漸遇見更好的自己……」

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