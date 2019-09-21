瞞住另一半！王敏奕搭上梁漢文慘遭強暴

藝人王敏奕（Venus）、梁漢文（Edmond）和張慧儀在ViuTV新劇《假設性無罪》關係錯綜複雜，Edmond飾演有完美家庭的設計師，但背後跟張慧儀曖昧，而Venus因要為朋友報仇搭上Edmond！劇中跟四女有親熱戲的Edmond笑言上次拍純港劇已是在《齊天大聖孫悟空》內演唐僧，今次終可「大開色戒」！對於戲中跟張慧儀有床戲，又要強暴Venus，他笑言「都咁好玩」，更被懷疑是否賄賂了監製，相當搞笑！

唔會搵老公試戲

早前與曾志偉兒子曾國祥（Derek）在日本結婚的Venus表示拍攝期間正籌備婚禮，但沒有告知丈夫將拍親熱戲，她說：「一開始我知道係#metoo（性騷擾）題材，覺得好有挑戰性同意義，開頭以為電視劇尺度唔會好勁，但意識都幾大膽！（有冇同Derek備案？）之前冇！我拍咗有輕輕講吓，佢有問『點解我唔知㗎？』但佢係導演都會明白。（做咗人妻會唔會多重考慮？）一樣！我哋都係專業。」又笑言不會找Derek試戲。

未Ready做父母

講到榮升人妻，Venus笑言感覺沒有太大分別，亦很少人叫她「曾太」，問到蜜月計劃，她說：「要諗啲特別嘅地方，例如我哋每年都會滑雪，呢啲唔當係。（生BB？）未諗，都冇傾過呢個問題，我哋都未Ready，仲係有顆年輕的心，想工作多幾年先。提到劇中強暴Venus，Edmond笑言不擔心被Derek尋仇，自己亦沒有跟太太備案：「因為唔知拍成點，無謂畀大家壓力，我中間有同佢講吓嘅！OK啦！咁多年先拍一次！」

張慧儀當眾玩玩具

慧儀過去經常在電影中飾演性感尤物，今次亦是演風情萬種女上司，Edmond笑言拍親熱戲全靠對方帶住，而慧儀更會在辦公室「玩玩具」自我慰藉，相當大膽，她亦直言是演技上大挑戰，問到有否清場？Edmond笑說：「大家仲留晒喺度，可能想偷師呀！」

梁漢文化妝：Hetty Kwong 髮型：Moe＠IL COLPO（On Lan Street,Central）

王敏奕化妝：King Yip＠KingsMakeup 髮型：Ken Hui＠ii Alchemy

張慧儀髮型：Hanson Leung＠Beijing Hair Culture CWB

場地：九龍貝爾特酒店

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