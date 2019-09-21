sp'ACE開處男騷　張崇基張崇德力撐

樂隊sp'ACE在麥花臣場館舉行首個演唱會《sp‘ACE OUR GRAVITY CONCERT 2019》，獲主音鍾健威（Ray）女友黃美棋、林奕匡夫婦、田蕊妮夫婦、鄧健泓夫婦、吳業坤、鄭世豪、可嵐、劉明軒、余慕蓮等到場支持。連唱三首歌後，他們終於跟大家打招呼，Ray大叫：「sp'ACE終於......終於開演唱會啦！等咗今日好耐，好多謝公司搵到場地，畀我哋用咗九個月準備，但原來都係唔夠時間準備。」期間另一主音吉吉的小朋友在台下大叫「爸爸」，十分搞笑，他們又宣布成員Pang於10月將做爸爸。

唱到《龍珠二世》時，嘉賓張崇基、張崇德出場合唱，兩人大讚五子：「堅持、有熱誠嘅小伙子值得支持。」吉吉笑言「近來」與Ray很喜歡聽兩人的歌：「以前聽《龍珠》嗰陣，我同Ray仲未識你哋，因為卡通片冇樣㗎嘛。」Ray即笑言：「我真係以為悟空唱㗎。」Ray又謂會學兩人的和音唱法來唱歌，期間他又即興扮「鬼」與兩人合唱《難為正邪定分界》。之後眾人合唱經典快歌medley，包括《夢伴》、《今期流行》、《對你愛不完》等。

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