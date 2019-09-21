唔介意被標籤慘情女王！JW教你失戀點逃生

以慘情歌「聞名」的王灝兒（JW）又一力作，勢為一眾失戀者帶來嶄新希望，不過拍MV時卻深陷「苦境」，最終爆喊崩潰收場，「慘情女王」寶座當之無愧！

首次錄歌似被擊敗

事隔9個月推出新歌《逃生門》的JW，首次跟周國賢合作，她表示深感榮幸︰「覺得好驚喜、好興奮，之前演唱會都有搵佢做嘉賓。（試過邀歌？）唔敢呀﹗知佢係一個大忙人，但之後聽到個Demo心情好複雜，覺得成首歌都好『周國賢Style』，高音好高、低音好低，好多謝舒老闆（舒文）喺錄音嘅時候都幫咗我好多。」續自爆首次錄音的感覺似被擊敗，覺得新歌不是屬於自己，後期才愈錄愈有自信。

搵朋友家人傾訴

講到新歌，JW直言想帶出「希望」︰「即使段關喺『死咗』，你有幾唔開心都好，都可以喺呢個困局入面搵逃生門，畀一個出路同希望自己。」以JW的自身經驗，她指失戀時會主動搵朋友、家人傾訴︰「喺一段感情入面好容易會依賴咗另一半，失戀就會覺得好寂寞，覺得冇人再關心自己，搵朋友就會覺得呢個世界仲有好多人錫自己。」

爆喊短片有機心

JW於新歌正式派台前，先在個人Instagram上載一段咪嘴拍MV的爆喊短片作宣傳，她坦言是受歌曲影響才喊，同時亦自揭背後「別有用心」︰「其實冇人要求我喊，通常都會創造一個畫面畀自己投入，但今次唔使，個旋律好帶動到我，個感情就一直去，覺得個心係一直摺住摺住咁！加上我知道喺MV只會出現好少時間。（想搶鏡？）哈哈！喺度諗點可以利用嗰幾十秒去發揮，當時前面有一幅棋嘅畫，就諗起爺爺，當佢喺度嘅時候就成日同佢捉象棋，擺晒情緒落去，所以諗嘅嘢係同首歌有出入。」

入錄音室發洩

不過這段精彩片段最後沒有剪接於MV內，問到會否覺得好可惜？她笑說︰「所以我自己Post咗出嚟，覺得MV係要連貫，如果無端端見到我喺度爆喊好似唔係咁好。（難抽離？）唔會，一拍完呢個Take我就好興奮，平時入錄音室錄歌就好似畀我發洩咁。」

最緊要有共鳴

主力唱慘情歌的JW，不介意被稱「慘情女王」︰「情歌都分好多種，有慘情、期待愛情、熱戀，希望有唔同類型嘅情歌，喺咩階段都可以聽我啲歌。唔怕被標籤，最緊要有共鳴，起碼當一個人覺得好唔開心、好慘情，佢第一時間係會想聽我嘅歌。」

場地︰The Wave

服裝︰The Kooples

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