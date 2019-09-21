失意台慶劇！馬國明舞唔掂「兩個囝」

藝人馬國明因女友黃心穎「偷食」人夫許志安，決斷地即時宣布分手，但仍難敵魔咒纏身，有指無綫突然放生心穎將《牛下女高音》變為台慶劇，令原本由他孭飛的《降魔的2.0》要讓路，認真禍不單行，惟有收拾心情繼續開工，最攞景是要在快將開拍的新劇《BB來了》續集做人老竇，難怪日前他不用開工，即惡補學習照顧兩名小朋友。

父愛大發湊行街

當日下午2時許，出名孝順的馬國明拖住媽咪步出寓所，同行還有兩名相信是親友的孩子，見他出盡法寶與兩男童打開話題，又往運動店購物，期間父愛大發不停與較年輕的男孩互動，掃貨後當然不忘帶他們到附近餐廳醫肚，直至埋單離開，年紀較大的男孩行前面，他則專心照顧小男孩，還拖着手過馬路。本來「湊仔」都算稱職，但天然呆的他，當推開商場玻璃門後，才驚覺小男童仍在身後，變得手忙腳亂起來，之後索性將兩男童直接送返家，才陪母親往買燒味返家做餸。

反之，頂上李佳芯做女主角的岑麗香就駕輕就熟，連工作也帶埋囝囝Jacob在身邊，真的要過幾招湊B心得給馬國明。

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