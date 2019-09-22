講錢失感情　鍾健威咁樣報答黃美棋撐開騷

樂隊sp'ACE舉行首個演唱會《sp'ACE OUR GRAVITY CONCERT 2019》，來到點唱環節，台下的田蕊妮舉手點唱，他們即拉阿田上台合唱《聽海》，阿田即笑自己太衝動，又笑今日冇化妝有啲樣衰。之後他們又與其他點唱粉絲合唱，並送禮物給他們，期間又與台下的吳業坤合唱《陽光點的歌》，坤坤笑言最想要份禮物。而唱到《無法一吻》時，吉吉不捨快將完騷而哽咽。Encore環節，他們在台下出場，唱出經典金曲《夢中人》、《執迷不悔》、 《活着Viva》等曲，全場high爆。

騷後他們接受訪問，五子笑言完騷第一時間想食嘢，主音鍾健威（Ray）表示：「冇餐飽飯食，我同吉吉戒咗個幾個月飯，淨係食雞胸同菜，所以完咗之後要好好食番一餐，我最想食月餅，成個中秋冇食過月餅。」講到張崇基及張崇德做嘉賓，問到怎樣報答他們？他們笑言：「希望做返佢哋演唱會嘉賓，希望佢哋邀請番我哋。」

提到成員的家人及另一半都有到場，Ray表示很感謝他們幫手打點：「今日係咁rehearsal，所以各自嘅老婆同女朋友都幫手打點。」吉吉笑言一齊慶功報答她們，記者提議把今晚的歌酬送給另一半，Ray笑言：「唔夠畀佢哋，因為今次做慈善，我哋都冇乜收歌酬，報答佢哋就返到去任勞任怨啦，佢哋呢排都好大壓力，都希望之後可以去旅行。」

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