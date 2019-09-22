東方日報C1：栢芝秘開店與霆鋒狹路相逢

勇字行頭的張栢芝無懼跟逆市「交手」，榮升事頭婆！「神隱」約10個月的她被發現於中環開時裝潮店，事事親力親為兼落力Sell客，號召力十足。有眼利網民意外發現相隔百多米正是前夫謝霆鋒的餅店，成為「左鄰右里」。

自去年尾誕下孻仔「小王子」後，連月來減少返內地幕前演出的她，除了全力照顧三位寶貝仔及經營網店外，原來還密謀進軍商界，近日於中環蘇豪區低調開潮舖！新店面積4、500呎，走型格路線，舖面沒有掛上招牌，只在店內中間位置有大圓形型Logo，中央位置放有一張長工作枱，讓栢芝可「打躉」坐鎮，旁邊設有飾物架及小長枱放精品，主要售賣衫、袋及飾物等，據知新舖月租約5萬元。

搵大仔Lucas做Model

栢芝連日來做「生招牌」看舖，為吸引客源，利用社交平台推銷自家商品，不時分享店內情況及個人動態，開張當日，她請12歲大仔Lucas擔任「御用Model」，實行母子檔拍住上，其中以《喜劇之王》為靈感的紀念版手袋最受歡迎，指手袋是大家的集體回憶，官網限量發售。

昨日是周末，雖然新店有員工看舖，但栢芝仍現身招呼客人，當發現記者時，她顯得有點愕然，仍友善地走出舖頭任影。問到新店何時開張？是否每日都會睇舖？她全程微笑答：「我唔做訪問啦！唔好意思，因為我冇叫媒體嚟，唔答喇！」

聞前夫：乜都聽唔到！

講到有網民發現其新舖跟前夫謝霆鋒做「鄰居」，與對方的餅店只相隔百米之遙，栢芝一聽見「霆鋒」二字即秒速耍手擰頭，仍繼續保持微笑說：「哎呀！唔好玩啦你哋，哈哈！Thank you！我乜都聽唔到呀！」記者欲再發問時，即被栢芝用笑容截停：「唔講啦！唔好意思！」然後雙手合十轉身返回店內。

好友李浩林以行動力撐栢芝，落足腳骨力行上斜路，祝賀她開新店，還跟對方心靈相通，齊齊全黑裝及戴黑超上陣，當然把握機會開心Selfie。問到李浩林是否現身撐栢芝？他即笑笑口騷出購自栢芝新舖的新腰包，栢芝在旁即踢爆：「佢係大客！佢全身嘅嘢都係喺度買！」果然是「大客仔」！

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