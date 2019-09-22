掃3大獎原因　李宗盛50歲後專注為自己作歌

台灣音樂人李宗盛相隔5年，10月到新加坡舉行巡演「有歌之年」，巡唱自5月尾在蘇州開始，到了內地等不同城市開騷，包括紹興、合肥、青島、哈爾濱等。這次演唱會將集結李宗盛音樂生涯的經典曲目，包括大家耳熟能詳的《給自己的歌》、《當愛已成往事》、《愛的代價》等金曲，所有歌曲都經過全新編曲。而整場演唱會最精彩、呼聲最高的一個環節，就是李宗盛帶領歌迷回顧1989年至2000年間每年所對應最具代表性的作品，實行全場大合唱。

李宗盛貴為華語樂壇最具實力與影響力的音樂教父，曾製作300餘首歌曲，他曾許願在50歲之後可以專注創作自己的歌，並希望可以寫出真正打動人心的歌曲，而去年發行的全新單曲《新寫的舊歌》就是這樣一首歌，讓他榮獲第30屆金曲獎「最佳作詞人獎」，而其近期另外兩首作品《給自己的歌》和《山丘》也分別獲得第22屆及第25屆金曲獎「最佳作詞人」、「最佳作曲人」和「最佳年度歌」三大獎項。

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