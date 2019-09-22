因為呢條問題　「小丑」華堅嬲爆唔做專訪

DC超級奸雄電影《JOKER小丑》（Joker）喺《威尼斯電影節》放映時贏盡掌聲，男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）氣勢一時無兩，近期不停接受不同傳媒訪問時，佢竟然係中途發脾氣起身走人，令到當時嘅場面勁尷尬！

成個訪問開頭都好正常，當記者問到：「你是否會擔心這部電影最後可能激發社會中類似的人，帶來悲劇性的結果？」華堅即時呆一呆，之後自言自語：「你為甚麼會…？不…不…」跟住就嬲爆爆起身走人。隔咗成個鐘頭，大會確定記者唔會提問類似問題，華堅先至肯返番嚟繼續接受訪問。事後華堅解係因為從來都冇諗過呢個情況，所以唔知點簽就選擇走人。

據知華堅「逃避」係有前科，《JOKER小丑》導演Todd Phillips曾經透露，華堅喺拍攝中途同樣試突然走咗去，隔咗一段時回復情緒先至出現繼續拍攝。

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