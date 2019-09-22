傻傻分不清！鄺星宇同胡鴻鈞撞樣

星夢歌手胡鴻鈞（Hubert）被傳遭唱片公司「雪藏」，而遲遲未有新作推出，但最近有網上流傳他秘密破冰，皆因終於有新歌《俗世情歌》，不過原來主唱者是貌似Hubert的樂壇新人鄺星宇（Alex），兩人的面形及髮型，甚至氣質都相當接近，跟「翻版」跟「正版」Hubert幾何亂真。

Alex接受訪問時，被問到跟Hubert似樣：「我未見過對方真人，自己就覺得唔似，不過我試過喺電視城錄嘢，但有位陌生人同我打招呼，我諗佢應該識咗人，其實有啲網民覺得我似陳柏宇，連把聲都似埋。」問他會可有興趣接Hubert捧拍無綫劇？他說：「冇諗呢個問題，都係唱好啲歌先。」而Alex所屬的唱片公司星娛樂執行董事Tommy Chu說：「唔係因為似Hubert先簽Alex。（有信心Alex可以頂替被傳『雪藏』嘅Hubert？）我覺得佢哋做兩兄弟最啱囉。」

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