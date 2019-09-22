轉眼20年！五月天陪歌迷迎接2020

台灣天團五月天今年出道20周年，將在桃園國際棒球場，舉行10場「Mayday 2019-2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」，是次他們回歸初衷，乘着名為藍色的時光機，溫習「藍色三部曲」20周年，回到初相遇再相見。從1999年的「瘋狂世界」唱到永久，2019年年底開始將一起跨年唱到2020，同時為一期一會的跨年回憶，增添藍色的五月天。

記得1999年第一張專輯《五月天第一張創作專輯》，同年舉辦首場公開演出，在西門町街頭演唱會，剛開始第一場300人，到第四場時已增至2000名歌迷，至今成為當今的「演唱會之王」，轉眼20年，《五月天第一張創作專輯》、《愛情萬歲》、《人生海海》三張專輯藍色封面組成了「藍色三部曲」，是五月天的「人生三部曲」，同時也歌迷的「人生三部曲」，陪伴歌迷成長，迎接2020精彩未完的未來，繼續與五迷共度生活的每一刻。

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