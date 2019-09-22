畀沙虱蟲蟲包圍　李施嬅陳山聰談情毛管戙

無綫熱播劇《金宵大廈》每集劇情緊湊，問到女主角李施嬅想挑戰邊個單元角色？佢認真考慮話︰「每一個單元故事都好吸引。」但唯獨對陸永同譚凱琪演嘅性交轉運單元耍手擰頭︰「睇到個劇本心諗又嚟？咁多床上戲，又嚟？得唔得㗎？好激！呢個NO，哈哈！劇本寫得好大膽，自己都好期待睇。」

另外李施嬅仲點名趙希洛，話佢飾演嘅「何太」都好癲︰「我依家仲笑緊佢，佢個角色好變態！我係最鍾意我自己嗰個，有個單元係講60年代，嗰個最鍾意、年代係共患難，有患難先有浪漫，佢哋嗰種浪漫唔係得個講字，喺TVB比較少見，二人一同經歷一件好難忘嘅事，有黑幫追殺，我為咗救另一半要爆人樽，咁剛烈嘅女人，嗰種愛係激烈到我會為你劈友。（自己本身談戀愛都會咁激烈？）有需要我都會Jump in，大家一齊得就要同甘共苦，有試過拍拖，去到啲驚驚哋嘅地方，有諗過如果遇到襲擊，我都會打番轉頭，反而咩都唔做，之後嘅痛苦同內疚係仲多，愛一個人係會義無反顧。」

提到拍攝趣事，李施嬅劇透會有一場同陳山聰喺沙灘上嘅談情戲︰「好乾柴烈火！係喺夜晚拍，成個沙灘都係啲沙虱、蟻、蟲，睇到四周圍都郁緊，好毛管戙！但係我哋要好浪漫、又要Kiss，其實係Feel到有嘢爬上嚟，成身都好痕！對呢場戲好深刻，未試過夜晚去沙灘，好恐怖，唔知以前啲人點喺沙灘談情。」

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