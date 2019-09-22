陪新女玩真心話　黃宗澤大方談舊愛胡杏兒

藝人黃宗澤（Bosco）最近拍攝大陸綜藝節目《各位遊客請注意》，要同台灣女星歐陽娜娜及幾位素人團友徒步上高原，有得玩又有得識朋友仔，睇Bosco就好似幾Enjoy咁，加上對住差不多全部90後，見佢成個人都好似Young晒。喺最新一集中，就講到眾人攀山涉水去到露營營地後，Bosco煮飯、煲羅宋湯慰勞團友，各人仲起哄玩「Truth or Dare」，咁啱去到Bosco時佢就選擇講「真心話」，其中一位新相識嘅女團友就問佢依家對前女友、已婚生子嘅胡杏兒有咩感覺，點知就搞到氣氛鬼咁尷尬，此時Bosco雙眼望向左上，大方講咗句：「祝福她呀！沒有沒有沒有，真的！我也替她現在生活很開心，真的。」

雖然其他團友就多口係咁話佢答得太官方，不過都有男團友直言Feel到Bosco當時真係好尷尬，仲話唔係咁Like個女仔咁問法添。

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