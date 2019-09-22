【石垣島蜜月】窪田正孝宣布已娶水川朝美

昨日有傳日本男星窪田正孝與女星水川朝美將於今日宣布結婚，果然，兩人今日一起發聲明，證實昨日已註冊結婚，姊弟戀修成正果。

兩人在聲明中表示：我們彼此之間都非常尊重對方，經過兩年交往，決定結婚拉埋天窗，今後想構建一個熱鬧和有趣的家庭。兩人表示婚禮及婚宴仍未定，強調水川沒有懷孕，之後兩人會繼續工作。而窪田剛於17日開工拍攝明年春天播映的NHK電視劇，會有長達一年的拍攝，因此現在結婚是最佳時機。,而《週刊文春》報道，兩人於本月到了石垣島預支蜜月，被目擊在當地購物。

31歲的窪田正孝與36歲的水川朝美於2017年合演富士劇集《是我們做的》而結緣，劇中水川扮演英文Miss，而窪田正孝則扮演其學生，雖然劇集收視麻麻，但造就兩人的戀情。同年，雜誌拍到窪田駕駛其開篷座駕載着女友水川遊車河，之後被爆租屋過同居生活。雖然一度傳出兩人分手，但很快被目擊雙雙現身羽田機場和出雲大社，打破分手傳言。

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