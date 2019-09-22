IU見面會慶出道11年　粉絲扮「張滿月」捧場

早前拍完熱播劇《德魯納酒店》的26歲韓國女歌手IU，昨日在首爾舉行兩場粉絲見面會，與合共約6,000名樂迷一起慶祝出道11周年，IU在蛋糕面前許願，心情靚爆的她不時甜笑派心兼送飛吻，亦有靚聲演唱《德》劇OST《Lean On Me》及《Happy Ending》。

答問環節中，IU被問到參演眾多作品中，最難忘哪個角色，她表示：「我不知道，但對劇中身邊人感情深厚應該也是對角色的喜愛吧，現在看到《德》劇三人幫仍會想流淚，看重播時仍會眼紅紅，包括燦盛、延宇、清明，所有角色以及每位客串的演員，真的都忘不了。」她又坦言《德》劇是她演過的電視劇中最悲傷的一部，可能是太悲傷才會留下深刻印象，故希望日後有機會接拍開心的角色，可能是喜劇類的作品吧！

不少捧場的粉絲大玩Cosplay捧場，以一身奇怪裝扮吸引偶像注意，有男粉絲穿韓服到場，更有女粉絲以IU《德》劇的「張滿月」角色造型示人。而IU除了宣布將推出新專輯《Love,Poem》，又公開了11月至12月展開的亞洲巡迴演唱會各站，當中包括台北、星馬泰及印尼、菲律賓等地，卻未有如往年一樣有香港站，估計是考慮到香港近期局勢。