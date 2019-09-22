史泰龍畢彼特新作開畫不敵《唐頓莊園》電影版

荷里活影壇兩大巨星畢彼特（Brad Pitt）與史泰龍（Sylvester Stallone）上周五同有新作打對台，正當大家以為二人將爭奪本周北美開畫票房冠軍盟主之際，卻突然殺出黑馬！同日開畫的英國名劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）電影版竟然於開畫首日狂收1,380萬美元（約1.03億港元）擊敗兩大巨星新作而登上北美開畫票房冠軍！

行內人預計《唐》開畫三日的票房將高達3,100萬美元（約2.41億港元）而打破《兒凶第三回》（Insidious: Chapter 3）的紀錄而成為Focus Features電影公司開業以來的最高開畫票房電影！

至於史泰龍的新作《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood）上周五開畫僅收717萬美元（約5,592萬港元）僅贏收716萬美元（約5,584萬港元）畢彼特的新作《星際任務Ad Astra》（Ad Astra）一個馬鼻排開畫票房第3位，不過預計開畫三日《星》將力壓《第》攀上開畫票房第2位。

《第》口碑勁差，爛蕃茄影評網（Rotten Tomatoes）平均好評僅得33%，不過觀眾的好評就達84%。就連《第》原著小說作者David Morrell亦「睇唔過眼」留言狠批今集，他轉載影片的劣評並留言說：「我同意《第一滴血：終極血戰》的這些影評。影片是糟透。恥與為伍。」