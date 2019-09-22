珍妮花露柏絲新片太淫遭馬來西亞禁映

由荷里活性感女神珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、華裔上位女星吳恬敏（Constance Wu）以及樂壇天后Cardi B合演講述脫衣舞孃辛酸史的新作《Hustlers》早前北美上映時大受歡迎，其中「籮霸」珍妮花的演出更被大讚睇好有機提名奧斯卡。不過影片由於充斥着「淫穢內容」而遭馬來西亞禁映！

發行公司Square Box Pictures日前於社交網留言宣布影片遭禁的消息。而馬國電檢局指當局曾就片中的「問題」鏡頭刪減，因此幾乎沒有任何鏡頭可以留低。發言人說：「我哋可以睇到女性的乳房同男性的下體，仲有好多帶有色情嘅舞蹈同吸毒場景。因而覺得影片唔適宜公開播放。」除了《Hustlers》之外，馬來西亞電檢局年初亦為艾頓莊（Elton John）傳記片《搖滾太空人》（Rocketman）刪走同性戀性愛場面後才可通過上映。而2017年，當地電檢局亦企圖為迪士尼電影《美女與野獸》（Beauty and the Beast ）中同志場面「開刀」，但遭迪士尼拒絕。最終影片在沒有被刪的情況下押後上映。