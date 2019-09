今日41歲生日嘅黃祥興雙喜臨門呀,事關佢又做老竇喇!育有一仔一女嘅佢喺社交網宣布喜訊,仲笑言希望係最後一個:「老婆問我今年生日想要咩禮物,我叫佢比(畀)個驚喜我。呢次唔慌唔驚喜🤪。This is the last one... hopefully... maybe!#又做爸爸 #2+1=3 👧🧒👶#4+1=5」

而佢仲收到個BB床吊飾造型嘅生日蛋糕,抱住兩個細路嘅佢望住個蛋糕一面驚訝,睇嚟佢都唔敢相信再做老竇,真係恭喜晒呀!

黃祥興2012年8月與太太Peggy喺法國註冊結婚,之後Peggy分別喺2014年及2016年誕下囡囡Paige及囝囝Tristan。

