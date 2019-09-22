工作重要過愛情！吳浩康爆好耐冇見崔碧珈

歌手吳浩康（Deep）到大埔林村許願樹出席活動，表示之前來過掟寶牒：「成功掟到，但唔記得個願望啦，應該係身體健康，靈嘅。」他又謂最近多經過附近，因為踩mountain bike，問到可是同埋女友崔碧珈一齊踩？他笑言：「帶埋佢真係搞唔掂。（跟你入山最危險？）係驚佢人身安全，同埋我自己都唔係BB班咁簡單，係低B班。」他亦謂女友平時都有做開運動：「佢有跑馬拉松，跑開步。（你哋會一齊做運動？）夾到時間就會一齊行山同跑山。（佢係好嘅運動partner？）ok㗎，佢唔會亂嗌辛苦，最怕啲人怕攰。（佢體力好過你？）咁又唔係，好彩我有良好底子。」

講到女友早前疑似抑鬱症復發，他表示對方現時好些：「佢最近做嘢忙，有工作寄託好緊要，好多情緒可以透過工作發洩。」又自爆好耐冇見過女友：「對上一次應該兩、三個星期前，見咗幾個鐘，因為佢好多時唔喺香港，就算喺香港，但我又要宣傳新歌唔得閒。（你哋有冇詐型？）唔會，講好會支持對方工作，工作係大過對方，我哋協議咗。」

問到之後可會想一起去旅行爭取時間見面？他表示：「我想㗎，但可能過埋年尾先，想做埋手頭上工作先，因為今年上半年拍戲，所以依家想趕番唱歌進度，之前話想開騷，但都要儲吓歌先，依家努力中。」

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