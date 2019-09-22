父女裝低調「現身」　郭富城孖大女出活動

天王郭富城（城城）下午到尖沙咀出席活動，與大批小朋友大跳兒歌神曲《Baby Shark》郭富城版舞蹈，吸引大批市民圍觀，場面熱鬧。二度榮升爸爸的城城提起囡囡即一臉冧樣，更自爆出門口時「大寶」（大女Chantelle）剛瞓醒，更與他穿着父女裝，低調地跟他到場，欣賞爸爸的演出，相當溫馨。

談到染指小朋友市場，城城直言有私心：「原來小朋友都有佢哋嘅神曲，呢首歌好吸引小朋友嘅眼球，大人都鍾意，囡囡扭計時就自己開電子產品聽呢首歌，依家每次我跳畀佢哋，佢都會錫爸爸，又同我一齊跳拍咗片。（公開？）以前我好抗拒，依家覺得可以考慮，但等佢大啲先。（佢有潛質？）絕對係，佢依家都上緊啲音樂班。」

城城再次表示婚後自己「擁有是另一個世界」，11月才開拍新戲的他，這段時間除做準備功夫外，更盡量抽時空陪伴家人，做好父親及丈夫責任：「大寶依家上N班，第1日送佢返學好感動，覺得佢都需要學習過群體生活，之前中秋節我都帶晒成家人陪我去台灣開騷。（影到你同太太深宵行公園。）講個秘密大家知，我好鍾意行公園，太太懷孕時我哋都成日去，覺得好浪漫。」

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