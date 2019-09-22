馬浚偉下月開首個港騷　有女神做生日禮物

藝人馬浚偉於10月26日48歲生日，於生日期間將假灣仔舉行一連七場、出道26年來首次於香港的個人演唱會。日前他接受電台訪問時，坦言中學時已迷上周慧敏：「讀中學時已經識佢，佢做緊DJ，不過佢唔識我，直到我入咗行，有傳媒朋友結婚請飲，佢知我鍾意周慧敏，就專登安排我哋一齊坐，嗰次我就同周慧敏講我好鍾意佢。（立即『抄牌』？）冇，我好規矩，佢電話號碼仲難過問人攞銀行密碼。」其後馬浚偉和周慧敏成為朋友，有次他舉行發燒碟記者會請周慧敏做嘉賓，那時才交換電話號碼，而今年生日加上是首個個唱，他亦請了周慧敏，他說：「佢一口答應，問我想邊日嚟做嘉賓，我梗係話生日正日啦。」直言女神的出現是其最佳生日禮物。

訪問中又談及在《生前約死後》中擔任電影導演及演員，他自言是個要求很高的人，但有時工作夥伴不明白他所需時就會好忟：「我好似癲佬咁，未試過講咁多粗口，但唔係鬧人，係忟自己。」至於感情問題，他指現時工作很忙，未有時間諗感情問題，生命中亦有三幾個紅顏知己，但暫時未遇上好重要的對象出現，況且身邊亦有好多朋友，所以過時過節時不會感到寂寞。

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